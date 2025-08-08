Трамп: Путину нравится Уиткофф

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин испытывает определенную симпатию к его спецпредставителю Стивену Уиткоффу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня президент США Дональд Трамп намерен объявить о месте проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Полагаю, вы будете рады», — сказал он.

Президент США сообщил, что место проведения его встречи с представителями руководства России будет «весьма востребованным по ряду причин».