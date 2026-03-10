Трамп раскрыл детали беседы с Путиным

Вечером 9 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже, общаясь с представителями прессы, глава Белого дома поделился впечатлениями от прошедших переговоров, охарактеризовав их как успешные.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным», — сообщил американский лидер журналистам.

Трамп также добавил, что в ходе диалога стороны затронули широкий круг тем, не обойдя стороной и ситуацию вокруг Украины.

Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского препятствием к миру на Украине.