Трамп раскрыл детали беседы с Путиным
Трамп сделал заявление о своем телефонном разговоре с Путиным
Вечером 9 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
Позже, общаясь с представителями прессы, глава Белого дома поделился впечатлениями от прошедших переговоров, охарактеризовав их как успешные.
«У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным», — сообщил американский лидер журналистам.
Трамп также добавил, что в ходе диалога стороны затронули широкий круг тем, не обойдя стороной и ситуацию вокруг Украины.
Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского препятствием к миру на Украине.