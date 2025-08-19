Трамп раскрыл имена тех, кто будет вести переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: [pxhere.com]
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что члены его команды будут помогать налаживать диалог между Киевом и Москвой. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, взаимодействие между двумя странами будут налаживать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
Ранее сообщалось о том, что встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сопровождалась жестами, которые специалисты расценили как проявление превосходства.