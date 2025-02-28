Трамп раскрыл свое отношение к Зеленскому

Глава Белого дома заявил, что уважает его, а также напомнил, что встреча с Зеленским состоится в пятницу, 28 февраля. Стороны намерены подписать соглашение о природных ресурсах Украины, в том числе редкоземельных металлах. Трамп выразил уверенность, что сможет «хорошо поладить» с Зеленским.

«Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Также он сказал, что «не может поверить», что совсем недавно назвал Зеленского диктатором, и отметил, что их отношения стали немного «раздражающими».

Ранее сообщалось о том, что во Франции пригрозили Трампу «зеркальным ответом» на 25-процентные пошлины.