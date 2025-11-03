Трамп раскрыл взаимные «правила игры» США и Китая

Трамп: равно как и Китай, Вашингтон «играет вдолгую»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News  заявил, что Америка совершает многие из тех действий, которые приписывает Китаю, сообщает ТАСС.

В ходе беседы ведущая перечислила обвинения в адрес Пекина: якобы Китай проник в американские сети снабжения водой и электроэнергией, а также похищает интеллектуальную собственность и личные данные граждан США. На это Трамп ответил:

«Мы также представляем для них [КНР] угрозу. Многое из того, что вы перечислили, мы делаем в их отношении тоже»

Кроме того, американский лидер отметил, что и США, и Китай придерживаются долгосрочной стратегии — «играют вдолгую».