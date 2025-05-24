Трамп рассказал, как пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом

В ходе торжественной церемонии в Военной академии США в Вест-Пойнте президент Дональд Трамп заявил, что после встреч с другими мировыми лидерами он пришёл к выводу о том, что именно Соединённые Штаты внесли наибольший вклад в победу над фашизмом. Трансляция мероприятия велась из Белого дома.

По словам Трампа, он обсуждал тему победы над фашизмом и с президентом России Владимиром Путиным. Хотя, по оценкам американского лидера, Красная армия потеряла миллионы человек, в том числе «51 миллион», именно США стали теми, кто одержал победу.

«Мы помогли некоторым нациям. Парочке сильно помогли», — сказал он.

По словам Трампа, в Европе и во всем мире отмечают День Победы, но не в Соединенных Штатах. Поэтому он учредил 8 мая как памятную дату в честь произошедших тогда событий.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз за последние несколько месяцев высказал мнение, что именно американские военные вложили самый значимый вклад в победу нацизма в годы Второй Мировой войны. По его мнению, США предприняли для победы намного больше усилий, чем другие страны.