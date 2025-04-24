Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Такое заявление сделал американский лидер в интервью журналистам.

Он сказал, что, скорее всего, встреча состоится позднее.

Визит Трамп в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар будет проходить с 13 по 16 мая.

В среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров двух стран должна быть продуктивной, для этого проводится подготовительная работа.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее говорил, что конкретные сроки встречи лидеров двух стран не согласовывались, как и место возможных переговоров.

Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.