Трамп рассказал, кто дал ему титул «президент Европы»

На прошедшем саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, сообщив, что европейские партнеры в шутку присвоили ему неофициальный титул «президента Европы».

По словам американского лидера, такое шутливое прозвище является знаком глубокого уважения к нему.

Трамп пояснил, что подобное отношение стало результатом его усилий по укреплению обороноспособности альянса. Он подчеркнул, что в ходе встречи страны-участницы договорились о значительном увеличении военных расходов — до 5% от ВВП, что, по его мнению, является огромным успехом.

Этот саммит, первый после его избрания, был посвящен в том числе и критике со стороны Трампа в адрес европейских государств за их недостаточные инвестиции в оборону. Итогом переговоров стало достижение договоренности о том, чтобы к 2035 году все члены НАТО довели свои военные бюджеты до целевых 5%.

