Стало известно, на чем сфокусируется Маск после ухода из политики

Богатейший человек мира, основатель компании Space X Илон Маск намерен полностью уйти из политики и сосредоточиться на управлении своими компаниями, пишет газета The Washington Post (WP).

Западная пресса уже несколько недель пишет о том, что Маск исчез из публичного пространства не просто так. Газета Politico писала, что бизнесмен перестал упоминаться в информационных сообщениях наряду с президентом США Дональдом Трампом, хотя ранее сам американский лидер хорошо отзывался о нем в собственных публикациях.

Как пишет агентство Reuters, Маск покидает команду Трампа, потому что его полномочия в ней подходят к концу. Соответственно, предприниматель уйдет с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).

По информации WP, Илон Маск заявил о намерениях снизить участие в политических вопросах еще в апреле. Также издание отмечает, что бизнесмен устал от нападков оппонентов, особенно со стороны «демократов».

Основной причиной ухода Маска из политики, которую называют другие источники, является снижение чистой прибыли компании Tesla — его флагманского проекта.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX столкнулась с серьезными техническими проблемами при испытании своего мощного лунного корабля Starship.