Ранее анонсированный просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор с лидером Республиканской партии и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом состоялся и был инициирован по просьбе украинской стороны.

Подробности беседы приоткрыл сам миллиардер. Как написал Трамп в соцсетях, он действительно поговорил по телефону с Зеленским в пятницу, 19 июля и затронул ряд важных тем повестки украинского конфликта, обсудив пути в его разрешению.

По словам 45-го главы Белого дома, Зеленский поздравил его с номинацией на ноябрьских выборах кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Трамп также назвал беседу с украинцем «очень хорошей», пообещав в очередной раз положить конец украинскому конфликту в считанные дни.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп напомнил, что когда он занимал должность президента, в мире не было никаких масштабных вооруженных конфликтов. Он высказал уверенность, что Россия и Китай его просто боялись