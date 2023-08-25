Трамп рассказал о чувствах, которые испытал в тюрьме

Экс-президент США и кандидат на выборах главы государства в 2024 году Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News Digital о том, что испытал в тюрьме во время фотографирования.

25 августа в интернете начало распространяться фото Трампа, сделанное в тюрьме в штате Джорджия. На нем бывший американский лидер грозно смотрит в объектив фотоаппарата.

«Они настояли на фотографии, и я согласился. <…> Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого», – сказал Трамп.

По словам политика, судебный процесс проходит через Вашингтон, Министерство юстиции США и нынешнего президента США Джо Байдена, которого Трамп назвал «мошенником». Экс-глава Белого дома заявил, что подобных инцидентов никогда не происходило в Соединенных Штатах.

По мнению Трампа, сейчас США представляют собой страну третьего мира. По информации Fox News Digital, суд официально предъявит обвинения Трампу в сентябре.

25 августа Трамп приехал в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается его четвертое уголовное дело, посвященное влиянию на итоги выборов президента США в 2020 году. Бывшего главу государства отпустили под залог в размере 200 тысяч долларов.

В общей сложности Трампу предъявили 91 обвинение. Сам политик называет уголовное преследование против него попыткой помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. В совокупности республиканцу грозит 700 лет тюрьмы.

Президентские выборы США пройдут 5 ноября 2024 году. Нынешний глава государства Байден также официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Он представляет демократическую партию.