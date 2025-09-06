Трамп рассказал о перспективах урегулирования украинского кризиса
Трамп: Европа сыграет ключевую роль в гарантиях для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и готова взять на себя ведущую роль в вопросе гарантий безопасности для Киева.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что обсуждает эту тему с международными партнерами. Президент США подчеркнул, что именно Европа станет первым и главным участником процесса. По его словам, европейские страны стремятся к завершению кризиса, и все закончится быстрее, чем многие думают.
«Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Европа хочет, чтобы это закончилось. И это закончится. Это все завершится. Внезапно все сложится», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
