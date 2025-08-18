Трамп рассказал о закулисной битве с Путиным из-за места встречи

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения СМИ о его «поражении» в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным из-за места встречи.

По словам американского лидера, публикуемые в СМИ сообщения о том, что он якобы уступил Путину, разрешив провести встречу на территории США, не соответствуют действительности.

Владимир Путин предпочел бы любое другое место для важных переговоров, кроме Соединенных Штатов. Этот вопрос (место встречи) был ключевым пунктом разногласий, пояснил он в Truth Social.

Трамп добавил, что в случае проведения саммита за рубежом «подконтрольные демократам СМИ» немедленно обвинили бы его в этом, назвав это «ужасным решением». Глава Белого дома назвал таких людей «ненормальными».

