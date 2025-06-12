Трамп разочаровался в РФ и Украине

В ходе общения с представителями прессы в рамках мероприятия в Белом доме 12 июня президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что Россия и Украина пока не достигли соглашения по урегулированию конфликта.

Президент Соединённых Штатов выразил глубокое разочарование в связи с отсутствием договоренности по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также в связи с действиями обеих сторон в этом вопросе.

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — сказал Трамп.

Отметим, что это не первые подобные высказывания американского лидера. В мае 2025 года Дональд Трамп уже выражал свое мнение о ситуации на Украине. Он отметил, что конфликт длится уже несколько лет и переговоры идут непросто. Тогда он выразил убеждённость в том, что президент России Владимир Путин заинтересован в урегулировании конфликта. Однако он также подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом затягиваются.