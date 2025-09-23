Трамп разрешил странам НАТО сбивать российские самолеты

Фото: [ Самолеты на военно-исторической реконструкции «Огненная дуга» в Одинцовском округе, посвященной Курской битве/Медиасток.рф ]

Президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что страны НАТО могут сбивать российские истребители при нарушении воздушного пространства Альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп поделился своей позицией по вопросу действий стран НАТО в случае, если российские самолеты нарушат воздушное пространство государств Альянса.

«Да, считаю. Страны Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство НАТО», — коротко ответил на вопрос республиканец.

При этом стандартной практикой ранее было сопровождение нарушителей истребителями ПВО с принуждением к посадке.

Вопрос прозвучал в свете предыдущих инцидентов у границ Норвегии и стран Балтии, где замечали летающие объекты, приписывая из России. Пентагон пока не прокомментировал, является ли это официальной позицией администрации или импровизацией Трампа.

