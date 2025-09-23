«Жесткий ответ»: западные СМИ оценили решение Путина по договору о РСМД

Владимир Путин дал Западу четкий сигнал, сняв ограничения на развертывание ракет средней дальности. Это решение стало прямым ответом на аналогичные действия западных стран. Об этом сообщает Advance.

Россия официально прекратила действие одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как отметил Владимир Путин на совещании с Совбезом, этот шаг является вынужденной мерой. Он продиктован необходимостью адекватно реагировать на активные программы НАТО по размещению вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По оценке хорватского издательства Advance, решение Москвы — это не символический жест, а недвусмысленное послание. Россия не намерена соглашаться с правилами, которые устанавливают другие, без взаимных гарантий безопасности. Кремль демонстрирует, что готов к диалогу, но оставляет за собой право на жесткий ответ.

