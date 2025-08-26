Трамп решил добиваться казни для убийц из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении федеральных властей инициировать вынесение смертных приговоров в отношении лиц, признанных виновными в убийствах на территории столицы страны — Вашингтона.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с членами кабинета министров, прошедшей в Белом доме во вторник. Трамп охарактеризовал возможность применения высшей меры наказания как действенный сдерживающий фактор, способный предотвратить новые преступления. По его мнению, подобная превентивная мера не вызывает возражений в обществе, и у властей не остается иного выбора.

Ранее сообщалось о том, что Ли Чжэ Мен подарил Трампу свою личную ручку после комплиментов.