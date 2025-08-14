Трамп готов к территориальным уступкам по Украине вопреки обещаниям

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным вопрос территориальных уступок по Украине, хотя ранее обещал этого не делать. Об этом сообщает Reuters.

Накануне саммита на Аляске Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о возможных территориальных уступках в рамках урегулирования украинского конфликта. Американский лидер подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа.

Это заявление противоречит более ранним обещаниям Трампа. Согласно информации NBC News, во время видеоконференции с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент США заверял, что не станет поднимать тему территорий на переговорах с Москвой.

Саммит двух президентов пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Дипломатические источники отмечают, что обсуждение украинского вопроса может включать различные сценарии, включая возможные изменения границ.

