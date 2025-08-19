Трамп заявил , что Крым никогда не вернется Украине

В интервью Fox News американский лидер однозначно исключил возможность возвращения Крыма Украине, заявив что это «невозможно». Во-вторых, Трамп окончательно закрыл вопрос вступления Украины в НАТО, подтвердив, что такого развития событий не будет.

При этом американский лидер добавил загадочную фразу о том, что Украина «получит много земли».

Заявления Трампа означают фундаментальный пересмотр американской позиции по украинскому вопросу. Если предыдущая администрация США, руководителем которой был Джо Байден, хотя бы формально поддерживали идею возвращения Крыма, то теперь Вашингтон полностью отказывается от этой риторики.

Напомним, в понедельник, 18 августа, Трамп провел встречу в Овальном кабинете с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Также в этот день американский лидер принял глав Европейского союза (ЕС), включая президента Франции Эммануэля Макрона, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйне и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл имена членов его команды, которые будут вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.