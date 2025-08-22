Трамп сделал необычный комплимент Путину

В ходе беседы с представителями прессы в Белом доме президент США Дональд Трамп продемонстрировал фотографию, сделанную с Владимиром Путиным на саммите в штате Аляска.

Показывая снимок журналистам, политик дал ему положительную оценку, отметив, что изображение получилось удачным.

Трамп отдельно подчеркнул, что остался доволен своим видом на фото, в то время как российский лидер, по его мнению, выглядит «очень хорошо». Американский экс-президент также добавил, что был польщен, получив этот снимок.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп планирует пригласить Путина на ЧМ-2026 в США.