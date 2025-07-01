Трамп сделал неожиданное заявление о будущем Маска в США

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что может рассмотреть возможность депортации миллиардера и основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска, передает издание The Independent.

Этот комментарий относительно Маска прозвучал в ответ на вопрос журналистов о возможной его высылке на родину — в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

«Посмотрим», — отметил глава Белого дома.

В очередной раз отношения между Трампом и Маском обострились из-за разногласий по поводу законопроекта о государственных расходах. Конфликт разгорелся после того, как бизнесмен публично раскритиковал инициативу, предложенную хозяином Белого дома в виде увеличения потолка государственного долга на $5 трлн.

Маск высказал необходимость создания новой политической партии вместо той, которая сейчас стоит у власти в США, подчеркнув, что нынешняя ситуация требует новых решений.

В ответ на это американский президент напомнил предпринимателю о значительных субсидиях, которые тот извлекает для своего бизнеса, заявив, что Маск получает больше государственной поддержки, чем любая другая личность в истории США.

Ранее президент США Дональд Трамп также предложил прекратить субсидирование проектов Илона Маска ради экономии государственного бюджета и вернуться в ЮАР.