Трамп заявил, что Маску придется вернуться в ЮАР без субсидий

На фоне разногласий между американским бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом относительно законопроекта о налогах и расходах Трамп выступил с заявлением, намекая, что без государственной поддержки Маску, возможно, придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп также высказался за необходимость проверки деятельности Маска, утверждая, что Соединенные Штаты «сэкономили бы состояние», если бы не финансировали его проекты в области ракет, спутников и электромобилей.

В мае Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный Трампом «единый, большой и красивый» законопроект, предусматривающий сокращение государственных расходов и одновременное предоставление значительных налоговых льгот. Однако, согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, это приведет к увеличению дефицита бюджета и государственного долга.

Маск неоднократно критиковал данный законопроект, предложенный Трампом, заявляя, что в результате дефицит бюджета США вырастет до $2,5 трлн, что приведет к непосильной долговой нагрузке на американских граждан.

Ранее сообщалось, что иранские хакеры угрожают обнародовать больше писем близких Трампа.