Трамп сделал невероятное заявление по Украине и Ближнему Востоку

Белый дом выражает надежду на достижение урегулирования по трем ключевым конфликтным точкам — на Украине, между Израилем и Ираном, а также в секторе Газа — до завершения текущего года.

Как сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, в рамках этой недели проходят соответствующие переговоры по всем перечисленным направлениям.

Выступая на совещании в администрации президента, Уиткофф заявил: «Россия и Украина, Иран и Израиль, ХАМАС — мы ведем работу по всем этим трем конфликтам в течение недели. Наша цель — найти пути их разрешения до конца года».

Также представитель Дональда Трампа добавил, что американские дипломаты ведут дискуссии о возможном расширении круга стран, готовых присоединиться к «Соглашениям Авраама» — пакту о нормализации отношений с Израилем.

Ранее сообщалось о том, что Трамп возложил часть ответственности за отсутствие прогресса по Украине на Зеленского.