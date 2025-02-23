Трамп: сделка по завершению конфликта на Украине состоится на этой неделе

Договоренности по завершению конфликта на Украине могут быть достигнуты на этой неделе, считает президент США Дональд Трамп.

По ее словам, сейчас американский лидер и его администрация сконцентрировали все внимание на переговорах с обеими участницами конфликта, чтобы его завершить.

Вашингтон продолжает прикладывать дипломатические усилия, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц в эти выходные планируется работать в круглосуточном режиме, чтобы достичь соглашения и положить конец войне, добавила представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Трампа с Путиным, она сказала, что пока не может ничего анонсировать или уточнять.

Ранее в США объяснили, почему Трамп пошел на диалог с Россией.