Президент США Дональд Трамп пошел на переговоры Россией, чтобы не допустить новой эскалации конфликта на Украине и возможной ядерной войны. Такое мнение в эфире Youtube-канала India & Global Left высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Решение главы Белого дома он назвал логичным, так как продолжение политики администрации Байдена привело бы к ядерной войне.

«Если бы коллективный Запад продолжил эскалацию конфликта, это привело бы к одному печальному результату», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, что построить с Москвой прочные отношения.

Ранее Трамп заявил, что США тратят миллионы долларов на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет.