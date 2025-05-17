«Мне не понравилось, что он сказал»: Трамп сообщил об очень тяжелом разговоре с Зеленским

В беседе с журналистами телеканала Fox News глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убеждение, что в настоящее время у Владимира Зеленского нет преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Президент США подчеркнул, что ему пришлось пережить непростой период в отношениях с украинским лидером, но он по-прежнему считает Зеленского «величайшим торгашом в мире».

«У меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал. Я всегда говорил, что у него нет козырей — и правда, у него их нет», — сказал республиканец.

Трамп добавил, он считает, если бы Путин «не увяз в грязи со своими танками повсюду в феврале 2022 года, то они были бы в Киеве за пять часов».

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле по инициативе президента РФ Владимира Путина были организованы первые за три года переговоры с украинской стороной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Москву на переговорах также представляли замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

По данным ТАСС, переговоры 16 мая официально завершены. Они продлились почти два часа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Сообщалось, что Украина получила 909 тел, а РФ — 34.