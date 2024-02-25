Трамп: согласен с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Победа Джо Байдена на выборах президента в США является более предпочтительной для РФ. Соответствующее заявление сделал экс-американский президент Дональд Трамп, согласившись с заявлением российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС .

В ходе своего выступления на конференции CPAC в американской столице, Трамп вспомнил, что провел много диалогов с лидером РФ во время своего нахождения на посту главы государства. Политик подчеркнул, что они с Путиным ладили, но некоторое время назад его коллега заявил, что нынешний глава США является более предпочтительным для РФ.

«И я с ним согласен», — заявил Трамп.

Ранее Путин заявил, что Джо Байден является более предпочтительным американским президентом для российской стороны. Президент РФ подчеркнул, что Байден является более опытным политиком и его действия легче предугадать.