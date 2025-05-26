Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о временной отсрочке введения 50-процентных импортных пошлин на товары из Европейского союза (ЕС). Об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути из Нью-Джерси в Вашингтон, подчеркнув, что новой датой вступления пошлин в силу станет 9 июля.

Причиной отсрочки стала просьба главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила готовность к началу переговоров с США по вопросам торговых пошлин.

Трамп отметил, что подобное решение открывает возможность для поиска компромисса и предотвращения возможных экономических последствий для обеих сторон.

Эксперты Института германской экономики (IW) накануне подсчитали, что потенциальный ущерб Германии от американских пошлин может достигнуть €200 млрд к концу 2028 года. Аналитики подчеркнули, что такие показатели негативно скажутся не только на экономике ФРГ, но и на экономике всего ЕС.

Напомним, 23 мая Трамп объявил о планах ввести пошлины в размере 50% на производственные товары из Европы. Администрация США заявила, что такие меры будут стимулировать европейские компании переносить производство в США для уменьшения затрат и избегания пошлинных барьеров.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил введение новых пошлин на сельхозимпорт из России и Белоруссии.