Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
Трамп согласился отсрочить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля
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Президент США Дональд Трамп заявил о временной отсрочке введения 50-процентных импортных пошлин на товары из Европейского союза (ЕС). Об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути из Нью-Джерси в Вашингтон, подчеркнув, что новой датой вступления пошлин в силу станет 9 июля.
Причиной отсрочки стала просьба главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила готовность к началу переговоров с США по вопросам торговых пошлин.
Трамп отметил, что подобное решение открывает возможность для поиска компромисса и предотвращения возможных экономических последствий для обеих сторон.
Эксперты Института германской экономики (IW) накануне подсчитали, что потенциальный ущерб Германии от американских пошлин может достигнуть €200 млрд к концу 2028 года. Аналитики подчеркнули, что такие показатели негативно скажутся не только на экономике ФРГ, но и на экономике всего ЕС.
Напомним, 23 мая Трамп объявил о планах ввести пошлины в размере 50% на производственные товары из Европы. Администрация США заявила, что такие меры будут стимулировать европейские компании переносить производство в США для уменьшения затрат и избегания пошлинных барьеров.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил введение новых пошлин на сельхозимпорт из России и Белоруссии.