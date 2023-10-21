Трамп сообщил о приближении американцев к Третьей мировой войне

По словам экс-президента США Дональда Трампа, некомпетентное руководство действующего американского лидера приближает Штаты к третьей мировой войне. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что Байден вообще не понимает происходящего.

По мнению американского политика, разрешить регистрацию предвыборного штаба в одной из соцсетей является единственным, на что у действующего президента Штатов хватило ума.