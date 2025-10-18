Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки, набитой наркотиками

Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении крупной подлодки с наркотиками, которая направлялась к американским берегам. В социальной сети Truth Social он сообщил, что в ходе операции погибли двое из четырех членов экипажа, занимавшихся наркотерроризмом.

Трамп заявил, что на борту судна были обнаружены четыре участника наркотеррористической деятельности, двое из которых были нейтрализованы. Оставшиеся двое будут переданы в свои родные страны для ареста и судебного разбирательства.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — отметил глава Белого дома.

14 октября в социальных сетях Дональд Трамп заявил, что США провели операцию по уничтожению судна, которое предположительно перевозило наркотики. Инцидент произошел в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. По данным американского президента, в результате удара погибли шесть человек, находившихся на борту судна и занимавшихся наркоторговлей.