Стало известно, какого «сюрприза» от Трампа не ожидала его администрация

Заявление президента США Дональда Трампа о мире между Ираном и Израилем удивило его собственную команду, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что принятое американским президентом решение стало неожиданностью даже для высокопоставленных представителей его администрации.

Издание утверждает, что за несколько часов до объявления перемирия Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана. Источник уточнил, что они прошли при посредничестве эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Кроме того, в переговорах участвовали государственный секретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также специальный представитель Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Трамп ночью 24 июня заявил об официальном соглашении, которое должно завершить 12-дневный конфликт между Израилем и Ираном. Утром в этот же день американский лидер сообщил о том, что перемирие между странами уже начало действовать.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не допускать повышения цен на нефть.