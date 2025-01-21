Трамп совершил оговорку, включив страну Евросоюза в БРИКС

Президент США Дональд Трамп случайно назвал Испанию частью БРИКС в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, сообщил телеканал CNN.

«Они — страна БРИКС, Испания. Вы знаете, что за страна БРИКС? Вы разберетесь», — сказал он одному из репортеров.

Среди других оговорок и неточностей в высказываниях Трампа канал приводит следующие примеры. В своей инаугурационной речи он сказал, что Панамским каналом управляет в первую очередь Китай, однако на самом деле каналом управляет Панама, и все его ключевые должности занимают панамцы.

После инаугурации Трамп в своем выступлении отметил, что республиканцы одержали победу в Алабаме с перевесом в 48%, хотя фактический результат составил лишь около 30,5%.

Ранее сообщалось, что Трамп поил гостей на инаугурации вином с русским названием. Благородный алкогольный напиток назывался Korbel Russian River Valley Natural.