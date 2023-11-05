Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что действующий лидер страны Джо Байден – не умнее ребенка шести лет, и весь мир смеется над ним. Соответствующее заявление Трамп произнес во время речи перед сторонниками во Флориде, сообщает издание РИА Новости .

Политик заявил, что в жизни ему встречались шестилетние дети, которые были умнее, чем Байден, «в том числе и в его лучшие годы». Трамп заявил, что его коллега коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован. Бывший президент утверждает, что нынешнего «подкупали».

По словам Трампа, китайское и российское руководства в данный момент «не могут поверить в то, что произошло» со Штатами. В этом политик обвиняет именно лидера страны.