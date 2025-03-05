Трамп сравнил поддержку Байденом Украины с отобранной у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп провел аналогию между тем, как легко Джо Байден согласился выделить огромные суммы из бюджета США на военную поддержку Украины, и тем, как просто забрать у ребенка конфету.

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло», — сказал американский лидер о расходах на Украину.

В своем выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, посвященном текущей ситуации в стране и приоритетам внутренней и внешней политики, Трамп подчеркнул, что США отделены океаном и от Украины, и от России, отметив, что для Америки их просто не существует.

Он также отметил, что Байден одобрил выделение на эти военные действия больше средств, чем вся Европа. На многие миллиарды долларов больше.

Хотя обычно президенты выступают перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны», в данном случае в связи с недавним вступлением Трампа в должность это не было полноценным посланием с подведением итогов прошедшего года и планами на будущее.

Ранее сообщалось, что Трамп лишь единожды упомянул Путина в Конгрессе США, критикуя Байдена.