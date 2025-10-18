Трамп сравнил речь пресс-секретаря Белого дома с пулеметной очередью

Находясь на борту самолета Air Force One, глава государства в беседе с журналистами дал колоритную характеристику ее манере общения.

«Это лицо… и эти губы, они двигаются как пулемет», — пояснил Трамп, тем самым подчеркнув ее напористость и быструю реакцию.

Поводом для подобного комментария стал недавний инцидент во время брифинга в Белом доме. По информации СМИ, представительница HuffPost получила резкий отпор от Ливитт. Пресс-секретарь, не выбирая выражений, назвала журналистку «крайне левой писакой», чьи материалы не воспринимают всерьез даже коллеги по цеху. Кроме того, Ливитт в ультимативной форме потребовала прекратить присылать ей, по ее словам, предвзятые и лишенные смысла вопросы.

Ранее специалист по языку тела Трейси Браун заявила о том, что Зеленский в общении с Трампом был в роли подчиненного.