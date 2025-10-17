Трамп: США не спонсируют Украину, а ведут бизнес с Европой

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме сделал заявление, переворачивающее привычное представление о финансовой помощи Украине.

По его словам, Вашингтон не несет финансовых потерь, поддерживая Киев, поскольку все расходы компенсируются европейскими союзниками.

«Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все остальное, что мы отправляем Европейскому союзу, в НАТО», — заявил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома представил ситуацию не как безвозмездную помощь, а как деловые отношения, где Соединенные Штаты выступают в роли поставщика вооружений, а страны Европы — в роли плательщиков.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ по России американским оружием.