Трамп: США пополняют запасы вооружений рекордными темпами

Соединенные Штаты начали активно пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Америка накапливает оружие такими темпами, которые никогда не знала ранее.

Вместе с тем глава Белого дома выразил надежду на то, что его никогда не придется использовать.

В прошлом году в Пентагоне признали, что в ходе оказания военной помощи ВСУ в американском военно-промышленном комплексе был выявлен ряд проблем, в частности, проблемы с поддержанием, восстановлением и увеличением складов оружия для нужд американской армии, что угрожает боеготовности самих США.

Ранее Трамп ответил на вопрос о поддержке санкций против России.