Трамп ответил на вопрос о поддержке санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не видел разработанный сенаторами Линдси Грэмом* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем законопроект о санкциях против России.

Согласно данному проекту, США должны будут ввести импортные пошлины в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Документ был внесен еще в начале апреля во время активных переговоров между РФ и США о завершении конфликта на Украине.

Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к законопроекту, ответил, что пока не знает, так как ему нужно его увидеть.

Ранее стало известно, что сказал Трамп репортеру, назвавшему Путина упрямым.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов