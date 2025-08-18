Президент Украины Владимир Зеленский может быстро завершить украинский конфликт. Об этом на своей странице в соцсети Truth Scocial написал президент США Дональд Трамп.

По мнению глава Белого дома, для этого Зеленский должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.



Напомним, в понедельник. 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Глава киевского режима уже вылетел в США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

