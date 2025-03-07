Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку из-за отсутствия выбора

Украина будет вынуждена пойти на мирную сделку, так как у нее нет другого варианта, заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Так он ответил на вопрос о том, чего он ждет от киевских властей.

Также Трамп отметил, что Россия тоже хочет заключить сделку.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что цель урегулирования конфликта на Украине – долгосрочный мир, а не кратковременное перемирие, которое противник может использовать для перевооружения с целью дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее эксперт Василец назвал подход США к урегулированию конфликта прагматичным.