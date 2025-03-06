Эксперт Василец назвал подход США к урегулированию конфликта прагматичным

По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, Вашингтон подходит к мирному урегулированию украинского конфликта с точки зрения прагматики. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом если сегодня они понимают, что не могут победить Россию с военной точки зрения, то планы в будущем сделать это никуда не исчезают.

По мнению эксперта, Штаты вынуждены идти на мирные соглашения в качестве своего рода информационной спецоперации против нашей страны для деморализации боевого духа бойцов и общества.

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