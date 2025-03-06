Эксперт Василец назвал подход США к урегулированию конфликта прагматичным
Эксперт Василец считает, что планы победить Россию у США не исчезают
Фото: [ru.freepik.com]
По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, Вашингтон подходит к мирному урегулированию украинского конфликта с точки зрения прагматики. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что при этом если сегодня они понимают, что не могут победить Россию с военной точки зрения, то планы в будущем сделать это никуда не исчезают.
По мнению эксперта, Штаты вынуждены идти на мирные соглашения в качестве своего рода информационной спецоперации против нашей страны для деморализации боевого духа бойцов и общества.
Ранее политолог Солонников рассказал, был ли конфликт Трампа и Зеленского постановкой.