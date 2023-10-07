Трамп: Украине стоит отдать России области с русскоговорящим населением

По мнению экс-президента США, правительству Зеленского стоит передать РФ те регионы, в которых русское население составляет большинство.

Дональд Трамп заявил, что такой шаг надо сделать ради сохранения самой Украины. Он утверждает, что даже способен договориться о подобной сделке.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», - указал бывший глава Белого дома.

Его слова привел портал Just The News. Дональд Трамп добавил, что Байден и его окружение совершают большую ошибку, поддерживая Киев до его гипотетической победы, и это чревато эскалацией конфликта вплоть до разрастания масштабов боевых действий до Третьей мировой войны. Он полностью уверен, что если бы оставался на прежнем посту, то не допустил бы такого развития событий.