Трамп улетит во Флориду сразу после встречи с Зеленским

В рамках официального визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты запланирована его рабочая встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Согласно официальной программе, обнародованной администрацией Белого дома, переговоры глав государств пройдут в пятницу.

Мероприятие запланировано на 13:00 по времени Восточного побережья (20:00 мск) и будет проведено в формате закрытого делового обеда. Спустя всего два часа после начала встречи, в 22:00 по московскому времени, Дональд Трамп покинет Вашингтон, чтобы отправиться в свой частный курорт во Флориде, что подчеркивает крайне насыщенный график американского лидера.

Ранее сообщалось о том, что новость о встрече Путина и Трампа шокировала прилетевшего в США Зеленского.