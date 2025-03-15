Трамп упрекнул Байдена в «задирании» России
Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта с Россией
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало конфликта на Украине.
Глава Белого дома заявил, что не стоило задираться с тем, что крупнее тебя.
Трамп отметил, что его предшественник, Джо Байден должен был сделать все, чтобы предотвратить войну.
«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», - сказал он в ходе выступления в американском Минюсте.
В заключение Трамп отметил, что Украине не помогла ни финансовая, ни военная помощь США.
Ранее сообщалось о том, что США случайно признали разгром ВСУ в Курской области.