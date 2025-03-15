Глава Белого дома заявил, что не стоило задираться с тем, что крупнее тебя.

Трамп отметил, что его предшественник, Джо Байден должен был сделать все, чтобы предотвратить войну.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», - сказал он в ходе выступления в американском Минюсте.

В заключение Трамп отметил, что Украине не помогла ни финансовая, ни военная помощь США.

Ранее сообщалось о том, что США случайно признали разгром ВСУ в Курской области.