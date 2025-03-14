Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил , что США, сами того не понимая, подтвердили поражение украинской армии в курском приграничье.

Парламентарий напомнил, как Дональд Трамп просил сохранить жизни украинским боевикам, застрявшим в Курской области. Слуцкий отметил, что таким образом США признали победу РФ и разгром группировки ВСУ в российском регионе.

«Дело за Зеленским. Он должен признать поражение в Курской области и отдать приказ сдаться. От него зависят сейчас жизни его же сограждан», — сказал Слуцкий.

Сам Владимир Зеленский пока лишь намекает на прекращение боевых действий в Курской области.

Напомним, что Владимир Путин согласился пощадить украинских боевиков в Курской области и назвал им два варианта действий.