США случайно признали разгром ВСУ в Курской области
Слуцкий: просьба США о пощаде ВСУ подтверждает разгром ВСУ под Курском
Фото: [Медиасток.рф]
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с RT заявил, что США, сами того не понимая, подтвердили поражение украинской армии в курском приграничье.
Парламентарий напомнил, как Дональд Трамп просил сохранить жизни украинским боевикам, застрявшим в Курской области. Слуцкий отметил, что таким образом США признали победу РФ и разгром группировки ВСУ в российском регионе.
«Дело за Зеленским. Он должен признать поражение в Курской области и отдать приказ сдаться. От него зависят сейчас жизни его же сограждан», — сказал Слуцкий.
Сам Владимир Зеленский пока лишь намекает на прекращение боевых действий в Курской области.
Напомним, что Владимир Путин согласился пощадить украинских боевиков в Курской области и назвал им два варианта действий.