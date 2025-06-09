Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» на турнире UFC

Отмечается, что хит Кадышевой прозвучал во время выхода на ринг молдавского бойца, тяжеловеса Сергея Спивака, которого в спортивном сообществе прозвали «Полярный Медведь».

Бой, который посетил Трамп, прошел 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Президент США расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом. В этот день на ринге против Спивака сражался американец Вальдо Кортес-Акост.

Встреча завершилась не в пользу молдаванина. Бой продлился три раунда и завершился победой представителя США единогласным решением судей.

Песня «Широка река» стала визитной карточкой Спивака. В своих интервью он объяснял, что она помогает ему настроиться на бой. Спокойный, размеренный ритм композиции, отмечал он, дает возможность успокоиться.

Песня «Широка река» в исполнении Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» впервые вышла в 2003 году. Особую популярность она приобрела благодаря исполнению в телепроекте «Фабрика звезд-4».

В 2025 году композиция стала вирусной в интернете. Молодежь активно использует ее для создания различных роликов на популярных платформах.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал положить конец «вторжению мигрантов».