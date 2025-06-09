Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» на турнире UFC
Трампу удалось услышать хит Кадышевой «Широка река» на турнире UFC
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп услышал популярную песню «Широка река» российской эстрадной певицы Надежды Кадышевой, передает URA.RU.
Отмечается, что хит Кадышевой прозвучал во время выхода на ринг молдавского бойца, тяжеловеса Сергея Спивака, которого в спортивном сообществе прозвали «Полярный Медведь».
Бой, который посетил Трамп, прошел 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Президент США расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом. В этот день на ринге против Спивака сражался американец Вальдо Кортес-Акост.
Встреча завершилась не в пользу молдаванина. Бой продлился три раунда и завершился победой представителя США единогласным решением судей.
Песня «Широка река» стала визитной карточкой Спивака. В своих интервью он объяснял, что она помогает ему настроиться на бой. Спокойный, размеренный ритм композиции, отмечал он, дает возможность успокоиться.
Песня «Широка река» в исполнении Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» впервые вышла в 2003 году. Особую популярность она приобрела благодаря исполнению в телепроекте «Фабрика звезд-4».
В 2025 году композиция стала вирусной в интернете. Молодежь активно использует ее для создания различных роликов на популярных платформах.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал положить конец «вторжению мигрантов».