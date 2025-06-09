«Лос-Анджелес будет свободным»: Трамп пообещал положить конец «вторжению мигрантов»

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил намерение остановить «нашествие нелегальных мигрантов», отметив, что «в скором времени Лос-Анджелес вновь станет безопасным и свободным».

Ранее появилась информация о том, что по распоряжению президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес направляются подразделения Национальной гвардии. Причиной этому стали массовые акции протеста, связанные с депортацией нелегальных мигрантов.

«Агрессивные толпы мятежников роятся и нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации — но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов Америки дал распоряжение провести все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность Лос-Анджелеса от нелегальных мигрантов и остановить беспорядки.

На видео из американских социальных сетей можно увидеть, как сотрудники полиции и военнослужащие проводят операцию по освобождению улиц от участников акции протеста. Они применяют специальные средства, такие как светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые дубинки, чтобы разогнать толпу.