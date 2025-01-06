Трамп утвержден Конгрессом в качестве победителя президентских выборов в США

Вновь избранный американский лидер Дональд Трамп получил достаточную поддержку делегатов из штатов для утверждения Конгрессом США его победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной сессии законодателей.

Уточняется, что на данное время Трампом получена поддержка более 250 выборщиков, а этого числа достаточно для утверждения итогов выборов. Однако заседание еще продолжается.

Напомним, что ранее Дональд Трамп стал победителем выборов президента Штатов, которые состоялись в начале ноября прошлого года. Инаугурация пройдет 20 января. В результате Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.

Ранее Песков оценил шанс встречи Путина и Трампа до инаугурации президента США.