Песков оценил шанс встречи Путина и Трампа до инаугурации президента США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии импульсов для встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

Журналист агентства обратился с вопросом, может ли состояться встреча лидеров до инаугурации избранного президента США. Корреспондент попросил прокомментировать, есть ли в настоящее время реальные предпосылки для очных контактов.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее команда избранного президента США проинформировала о наделении Кита Келлога правом обсуждения ситуации на Украине. Его назначили спецпосланником. Дмитрий Песков уточнил, что Кремль узнал о назначении из СМИ. В настоящее время на официальном уровне страны не обсуждали возможность визита Келлога в Россию с целью конкретного обсуждения проблем.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Действующий президент Джо Байден участвовал в предвыборной гонке, но позже снял свою кандидатуру. Победу одержал Дональд Трамп, который обещал способствовать завершению конфликта на Украине. Его инаугурация запланирована на январь 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обсудить с Путиным конфликт на Украине.