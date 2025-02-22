Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение освободить от занимаемой должности генерала Чарльза Брауна, который возглавлял Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил США. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп сообщил о своём намерении выдвинуть на должность генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Дэна Кейна, известного как «Разин». Теперь кандидатуру Кейна должен одобрить сенат.

В отношении Брауна республиканец высказался как о замечательном человеке и выдающемся руководителе. Трамп выразил надежду на великое будущее для него. Причины кадровых перестановок президент не раскрыл.

«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов», — написал Трамп.

К слову, Чарльз Браун стал вторым после трясшего пробиркой в Совбезе ООН Колина Пауэлла темнокожим на посту начальника генштаба США. Кейн, в свою очередь, является светловолосым и белокожим. Браун неоднократно критиковал Россию и ее руководство за проводимую СВО на Украине и являлся сторонником накачивания ВСУ вооружениями.